Yeni Doblo satışa sunuldu 150 bin lira 12 ay sıfır faiz kredi fırsatı

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FIAT Professional ürün gamının üyesi Doblo, yenilenen yüzüyle satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre daha fazla teknoloji ve güvenlik öğeleri sunan Doblo, Cargo ve Combi gövde tiplerinde içten yanmalı ve elektrikli motor seçenekleriyle tercih edilebilecek. Hafif ticari araç segmenti modellerinden biri olan Fiat Doblo, yenilenerek hem iş hem de özel kullanımda ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor.

Önde ve arkada yeni koyu gri 'FIAT' logolarının yer aldığı yeni Doblo'da, ön tampon, ön panjur ve dış tasarım detayları da yenilenmiş olarak satışa sunuluyor.

Doblo Cargo modeli, standart ve maxi olmak üzere iki farklı şasi uzunluğu ile satışa sunuluyor. Doblo Cargo yeni dijital gösterge paneli, yeni çok fonksiyonlu direksiyonu, yeni 10 inç dokunmatik ekranlı radyosu, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto özellikleri ile satışa sunuluyor.

Aynı zamanda Doblo Cargo'da opsiyonel olarak kargo alanına erişimi kolaylaştıran ikinci kayar kapı, geri görüş ve yük alanı görüşü sağlayan camlı arka kapı ve camlı ara bölme, daha fazla pratiklik sağlayan Magic Cargo sistemi, geri görüş kamerası ve kargo alanı zemin kaplamasını içeren Plus Paket özellikleri de tercih edilebiliyor.

Doblo Combi ise Easy, Premio ve Premio Plus olmak üzere üç farklı donanım seviyesi ile satışa sunuluyor.

Doblo Combi'nin Easy donanım seviyesinde yeni 'ECOLED' farlar, çok fonksiyonlu yeni direksiyon, yeni 10 inç dokunmatik ekranlı radyo, dijital gösterge paneli ve yeni koltuklar öne çıkıyor. Tüm versiyonlarda kablosuz olarak sunulan 'Apple CarPlay' ve 'Android Auto' bağlantı özelliği sayesinde, kullanıcıların akıllı telefonlarını araca entegre etmeleri sağlanıyor.

Yeni donanım seviyesi olan Premio, gri ön ve arka tampon koruma, sis farları, dekoratif parlak siyah kapı korumaları, parlak siyah yan aynaları, tavan rayları ve gövde rengi arka tamponu ile satışa sunuluyor.

Ürün gamının en üst donanım seviyesi olan Premio Plus ise Premio versiyonuna ek olarak yeni 17 inç jantlar ve cam tavan barındırıyor. Yeni 10 inç renkli dijital gösterge paneli verilerin rahatça okunmasını sağlarken, yeni yüksek çözünürlüklü Uconnect Nav 10 inç dokunmatik ekranlı radyo ise bilgi ve eğlenceye en rahat şekilde ulaşılmasını sağlıyor.

Doblo'nun yeni renk seçenekleriyle müşteriler 'Buz Beyazı', 'İnci Siyahı' ve 'Artense Gri' renklerin yanı sıra, yeni 'Lodos Mavi' ve yeni 'Vadi Yeşili' renklerini de tercih edebiliyorlar.

FIAT Professional, dizel motor seçeneklerine sahip Doblo ve tamamen elektrikli E-Doblo ile her ihtiyaca uygun motor seçenekleri sunuyor. Doblo Cargo ve Doblo Combi Easy versiyonlarında 100 HP güç üreten 1.5 litrelik dizel motor 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirilebiliyor.

130 HP güç üreten 1.5 litrelik dizel motor ise Doblo Combi Premio'da manuel vites ile tercih edilebiliyor. Aynı motor hem Doblo Cargo'da hem de Doblo Combi'nin Premio ve Premio Plus versiyonlarında 8 ileri otomatik şanzımanla satın alınabiliyor.

Yüzde 100 elektrikli E-Doblo ise önceki jenerasyonuna göre 60 km daha fazla menzil sunuyor. Yeni E-Doblo WLTP ölçümlerine göre tek şarjla Cargo gövdede 343, binek otomobil sınıfındaki E-Doblo'da ise 346 kilometreye varan menzil sunabiliyor.

50kWs'lik bataryaya sahip E-Doblo’da, 100 kW (136 HP) güç ve 270 Nm tork üreten elektrik motoru aracın yüksek performans sunmasına yardımcı oluyor. E-Doblo 100 kW'a kadar hızlı sarj (DC) sayesinde, 30 dakikada yüzde 80 şarja ulaşabiliyor.

Fiat Doblo Cargo 839 bin 900 lira'dan Doblo Combi, 1 milyon 064 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, E-Doblo Cargo 1 milyon 471 bin 900 bin liradan, binek otomobil sınıfındaki 5 kişilik E-Doblo ise 1 milyon 656 bin 900 lira'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ayrıca tüm modellerde geçerli 150 bin lira 12 ay, yüzde sıfır faizli kredi fırsatı veya sadece Doblo Combi'de geçerli kredi kullanmak istemeyen müşteriler için alternatif 75 bin lira nakit indirim sunuluyor.