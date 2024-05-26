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Reisi'nin ölümüyle ilgili yeni detaylar! ABD medyası yazdı: İran ajanları sokağa indi

Reisi'nin ölümüyle ilgili yeni detaylar! ABD medyası yazdı: İran ajanları sokağa indi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonrası ABD basınından çarpıcı bir analiz geldi.

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopter kazası gizemini koruyor. Dünya gündemini sarsan kaza sonrası "kaza mı yoksa sabotaj mı" sorularının arkası kesilmezken ABD medyasında çarpıcı bir analiz yeni ayrıntıları ortaya koydu.

İran'da 19 Mayıs'ta Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmişti.

İran tarafından ön rapor sunuldu

Olayın kaza mı yoksa sabotaj mı olduğuyla ilgili sayısız iddia ortaya atıldı. İran Genelkurmay Başkanlığı, kazayla ilgili ön raporu açıklamıştı. İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin ön raporu yayınladı. Raporda, helikopterin enkazında herhangi bir kurşun veya farklı bir cisme rastlanmadığı belirtildi.

Raporda kazaya ilişkin teknik ve genel bilgilerin toplandığı belirtilerek, verilerin değerlendirilebilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğu aktarıldı. Reisi'yi taşıyan helikopterin belirlenen rotada ilerlediği kaydedilen raporda, pilotun diğer iki helikopterle kazadan bir buçuk dakika önce iletişim kurduğu belirtildi. Raporda enkaz üzerinde herhangi bir kurşun veya farklı bir cisme rastlanılmadığı ve düşmesinin ardından helikopterde yangın çıktığı bildirildi.

ABD medyası yeni detayları açıkladı

New York Times gazetesi, "Aramalar, Arama Ekipleri, Dronlar: İran Cumhurbaşkanı'nı Bulmak İçin 17 Saat" başlıklı yazısında kaza sonrası detaylara yer verdi.

Düşen helikopterin pilotu telefonla arandı, telefonu Tebriz Cuma İmamı El-Haşim açtı ve "Ağaçların ortasındayım, yalnızım, kimseyi göremiyorum, yanmış ağaçların ortasındayım" dedi. Bir sonraki telefon görüşmelerinde, İmam El-Haşim'in sesi güçsüzleşmeye başladı ve bir noktadan sonra cevap veremedi.

İranlı yetkililer, helikopterin acil iniş değil de kaza yaptığını anlayınca panik başladı. Reisi'nin ya ağır yaralı ya da ölü olduğu anlaşıldı.

İran ajanları sokaklara indi

Tahran'dan talep edilen arama-kurtarma ekiplerinin gelmesi saatler sürdü. İran hükümeti, DEAŞ ve İsrail gibi düşmanların saldırıya geçtiğinden şüphelendi. İran istihbaratından ajanlar, olası gösterileri engellemek için sokaklara indi.

Reisi yüzüğünden teşhis edildi

NYT, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir-Abdullahiyan'ın naaşlarının tanınmayacak derecede yandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi yüzüğünden, Dışişleri Bakanı Emir-Abdullahiyan ise saatinden teşhis edildi.

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