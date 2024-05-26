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Sokak köpekleri kamuoyu araştırmasında çarpıcı sonuçlar ortaya açıktı

Sokak köpekleri kamuoyu araştırmasında çarpıcı sonuçlar ortaya açıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sokak köpekleri ile ilgili bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi. Katılımcıların yüzde 80,4'ü "Barınaklara yerleştirilmeli, sahiplenilmeyen ve hasta olanlar uyutulmalı" dedi.

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2023 yılında gerçekleştirilen araştırma, mahallelerin yüzde 88,4'ünde sahipsiz sokak köpeklerinin bulunduğu ve katılımcıların yüzde 83,6'sının bunu "sorun" olarak gördüğü belirlendi.

Sahipsiz köpekler sorun olarak görülüyor mu? Bu eğer bir sorun ise nasıl çözülmeli? Sahipsiz sokak köpekleri sahiplendirilmeli mi? İşte tüm bu sorular sorularak halkın nabzı tutuldu. Sokaklardaki saldırgan köpeklerle ilgili çalışmalar devam ederken, İletişim Başkanlığı da konuyla ilgili bir araştırma yaptı.

MAHALLESİNDE SAHİPSİZ KÖPEK OLANLARIN ORANI %88,4

Araştırma 5 sorudan oluştu. 18 Ekim-8 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan araştırmaya, Türkiye'nin dört bir yanından gönüllüler katıldı. Araştırmaya en yüksek katılım sırasıyla İstanbul, Ankara ve Antalya'dan oldu. Katılımcılara yaşadıkları mahallede sahipsiz sokak köpeklerinin olup olmadığı soruldu. Yüzde 88,4'ü "evet", yüzde 11,4'ü ise "hayır" yanıtını verdi.

"SAHİPSİZ SOKAK KÖPEKLERİ SORUN MU?"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın araştırmasına göre; sahipsiz sokak köpekleri konusunu Türkiye için sorun olarak görenlerin oranı yüzde 83,6 olurken, yüzde 16,4'ü sorun olarak görmediğini söyledi.

%80 "SAHİPLENİLMEYEN, HASTA OLAN UYUTULMALI" DEDİ

"Bu bir sorun" seçeneğini işaretleyenlere bu sorunun çözümü için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği de soruldu. Katılımcıların yüzde 80,4'ü "Barınaklara yerleştirilmeli, sahiplenilmeyen ve hasta olanlar uyutulmalı", yüzde 18,4'ü "Kısırlaştırılarak mevcut yaşam alanına bırakılmalı", yüzde 1,2'si "Bu haliyle mevcut yaşam alanlarında bırakılmalı" dedi.

Sahipsiz bir sokak köpeği sahiplenmemeyi düşünenlerin oranı ise yüzde 74,4 olurken, araştırmaya katılanların kendisi, ailesi veya arkadaşları sokak hayvanları tarafından saldırıya uğrayanların oranı yüzde 50,1 olarak belirlendi.

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