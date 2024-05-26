Alman dergisi Togg ile test sürüşüne çıktı işte sonuçlar

Almanya’nın önde gelen otomobil dergisi Auto Bild, Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’a övgüler yağdırdı. Test sürüşünde Togg'a tam not veren dergi, Togg’un Avrupa’ya açılmaya hazırlandığını yazdı.

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Almanya’nın önde gelen otomobil dergisi Auto Bild, “Türk Teslası Çok İyi" başlıklı yazısında, Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’a övgüler yağdırdı.

Dergi Türkiye'nin otomotiv alanındaki deneyimine atıf yaptı. Türkiye’nin yıllarca farklı ülkelerin markalarını ürettiğine değindi.

Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’un Avrupa’ya açılmaya hazırlandığını yazdı. Dergi, ToggT10X ile test sürüşü gerçekleştirdi. Aracın iç ve dış tasarımına tam not verdi. Togg'un 4,59 metre uzunlukta ve bin 515 litreye kadar hacimli bagajının seyahate uygun, koltuklarının da çok konforlu olduğunu yazdı.

Rakiplerini geride bırakacak

Auto Bild dergisi TOGG’un T10X modelini birçok yabancı marka otomobil ile kıyasladı. Kokpit bölümünün çeşitli dijital araçlar sunduğuna vurgu yapan dergi, TOGG’un Dijital ekosistem fikirlerini dışa aktarmayı da başarması halinde rakiplerini geride bırakabileceğinin altını çizdi.

Fiyat performans analizinde ise aynı segmentteki araçlardan daha uygun fiyata sunulduğunu belirtti.