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Çin'de camiler çinlileştirildi İslami özellikli son büyük cami kubbe ve minarelerini kaybetti

Çin'de camiler çinlileştirildi İslami özellikli son büyük cami kubbe ve minarelerini kaybetti

Çin’in Yunnan eyaletinde yer alan ve bulunduğu kasabanın adını taşıyan Şadiyan (Shadian) Ulu Camii'nin kubbeleri ve minarelerindeki değişim kameralara yansıdı.

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The Guardian'ın haberine göre, Çin'de İslami stil özelliklerini koruyan son büyük caminin kubbelerini yitirmesi ve minarelerinin kökten değiştirilmesi, uzmanlara göre hükümetin ülkedeki Müslüman ibadethanelerini ''Çinlileştirilmesi'' kampanyasının tamamlandığına işaret ediyor.

Çin’in Yunnan eyaletinde yer alan ve bulunduğu kasabanın adını taşıyan Şadiyan (Shadian) Ulu Camii, kubbeleri ve minareleriyle tipik bir İslami mimariye sahipti.

Şadiyan Ulu Camii’de üzerinde hilal bulunan büyük bir kubbeyle, dört küçük kubbe ve dört yüksek minare yer alıyordu.

Ancak yeni uydu görüntüleri, kubbelerin kaldırılıp yerine Han Çin tarzı pagoda çatısının konulduğunu ve minarelerin kısaltılarak pagoda kulelerine dönüştürüldüğünü gösteriyor. (Kaynak: Milliyet gazetesi)

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