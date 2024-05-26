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Alfa Romeo, Quadrifoglio Super Sport serisini tanıttı

Alfa Romeo, Quadrifoglio Super Sport serisini tanıttı

Alfa Romeo, yeni Giulia ve Stelvio Quadrifoglio Super Sport özel serisini tanıttı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo'nun heyecan verici sürüş deneyimi sunacak şekilde geliştirildiği Quadrifoglio Super Sport özel serisi, yol tutuş ve güç-ağırlık dengesinde segmentinin en iddialıları arasında yer alacak.

Quadrifoglio Super Sport modellerinden Giulia için 275 ve Stelvio için 175 adetle sınırlı olarak üretilecek özel seri, dünya genelinde satışa sunulacak.

Özel seri, Alfa Romeo'nun 6C 1500 Super Sport ile 1928 yılında düzenlenen Mille Miglia'daki ilk zaferine atıfta bulunarak, markanın motorsporları tarihine saygı duruşunda bulunuyor.

Logo siyah renkte tasarlandı

Alfa Romeo Tasarım Merkezi özel seri için Quadrifoglio logosunu yeniden yorumladı ve 100 yılı aşkın tarihinde logo ilk kez siyah renkte tasarlandı.

Quadrifoglio Super Sport modellerinin kabin tasarımı, tamamen sportifliğe adandı. 3 boyutlu karbon fiber tasarım ilk kez kırmızı renkte uygulandı. Ön koltuk başlıklarında kırmızı logo dikişlere yer verildi ve limitli seri numarasını belirten siyah rakamlar kullanıldı.

Teknik birikim ve teknoloji kullanımını yansıtan 2.9 litrelik 520 HP'lik, V6 motorla donatılan Giulia ve Stelvio Quadrifoglio Super Sport, sürücü odaklı sürüş dinamikleriyle dikkat çekiyor. Modeller; kusursuz ağırlık dağılımları, çevikliği, hafifliği ve anında tepki veren direksiyonu ile ilgili tüm kategorilerde referans noktası olarak öne çıkıyor.

Giulia'da 19 inç, Stelvio'da ise 21 inç boyutlarında spor alaşım jantlar ve yeni sportif siyah kaliperler bulunuyor. Özel seride, 'Etna Kırmızısı', 'Metalik Volkan Siyahı' ve 'Alfa Beyazı' (sadece Giulia'da) olmak üzere üç renk bulunuyor. Her koşulda optimum aydınlatma için karşıdan gelen sürücülerin gözlerinin rahatsız olmasını engelleyen adaptif 3+3 LED matrix farlarla donatılan özel seride, enerji tasarrufunun yanı sıra daha fazla güvenlik ve daha az göz yorgunluğu sağlanıyor.

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