Özgür Özel emekli mitinginde konuştu emekliler için 15 maddelik çözüm önerisini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da partisinin düzenlediği Büyük Emekli Mitingi'nde konuştu. "Hans’ın yaşadığı hayatı Hasan’dan esirgeyenlere yazıklar olsun." diyen Özel, emekliler için 15 maddelik çözüm önerisini açıkladı.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Büyük Eğitim Mitingi’nin ardından bu hafta da 26 Mayıs’ta Ankara Tandoğan Meydanı’nda 'Büyük Emekli Mitingi' düzenledi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, miting nedeniyle bazı yolların kapatıldığını açıklarken, Türkiye'nin bir çok illerinden mitinge katılmak için otobüsler kaldırıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren emekliler Tandoğan Meydanı'nı doldurdu. Emekliler hükümetten, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep etti.

"Emekli açım diyor onlar yurda git tatil yap diyor"

Sendika temsilcilerinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasına başladı. CHP liderinin konuşmasından öne çıkanlar:

"Biz konuştuk, biz anlattık, siz geldiniz. Kendi meselenize sahip çıktınız. Bugün Ankara’da iğne atsan yere düşmüyorsa bunun sahibi sizlersiniz.

Dünyanın en büyük korusunun söylediği en acıklı şarkıdır bu. Emeklinin sorununu çözmezseniz meydanlar, sokaklar bizimdir dedik. Bu sesi ya duyacaklar ya da durmayacağım, hakkınızı söke söke alacağım. Hans’ın yaşadığı hayatı Hasan’dan esirgeyenlere yazıklar olsun.

Emekli açım diyor onlar yurda git tatil yap diyor. Bu iktidar geldiği gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi 10 bin lira 2.5 altın almıyor. Her birinizin her ay 5.5 çeyrek altınını alıp kaçan bir düzen var. Sesinizi duymazlarsa onlardan hesabı ilk sandıkta soracaksınız.

Burada emeklilerin dışında bir de emekli olamayanlar var. Staj ve çıraklık mağdurları. Çocuk stajyer olarak gitmiş, sigortası başlamış parası yatmış. Ama o günden başlatmayız deyip emekli edilmeyen mağdurlar. Astsubaylar emekli olamıyor. Emekli olunca maaş yarıya düşüyor. Yaşı dolduğunda da sefalete sürükleniyor. Her kademede görev yapanların özlük haklarını savunuyoruz.

OYAK’ta sözde TÜİK enflasyonu kadar portföy yönettik diyorlar. Bunun adı haksızlık değil, bunun adı hırsızlıktır. Yazıklar olsun. Ekonomi öncelik belirleme işidir. Ekonomik tercihler sizi kimin hükumeti olduğunuzu gösterir. Toplam 48 milyon kişiye ödenen para bütçede faize ödenenden çok daha az.

Başımızda bir gulyabani var. Gulyabani IMF değil. Ama IMF hayaleti aramıza dolaşıyor. Mehmet Şimşek, bu gulyabanini al Saray’a git. Biraz da zenginlerin penceresine gitsin o."

Emekliler için 15 maddelik çözüm önerisi

1. En düşük emekli aylığı hiçbir dönemde asgari ücretten az olamayacağını yasal düzenlemeye bağlayalım.

2. Prim düzenleme katsayısı aylık bağlama oranı, aylıkların alt sınırını hakkaniyetle ölçüde artıralım.

3. İntibak yasası çıkararak 2000 öncesi, 2000-2008 arası, 2008 sonrası ayrımları ortada kaldıralım.

4. Emeklilerimize ciddi yük oluşturan ilaç katılım paylarını fiyat farklarını muayene ücretlerini mutlaka artık ortadan kaldıralım.

5. Emeklinin ortezlerinden protezlerine ayağını kaybetmiş bu vatan için çalışırken, protezi var eskimiş verdikleri para olması gerekenin 30'da 1'i; ortezde protezde en iyisi emekliye hemen ödenmeli

6. Emeklilere sendikal örgütlenme hakkı tanınmalı.

7. Emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarılmalı.

8. Kurumların özel sandıklarından emekli olanlar banka gibi kuruluşlar, özel bankaların kendi sandıklarından emekli olanları bayram ikramiyeleri eşitlenmeli, ilaç katkı payları düşürülmeli. Onlara promosyon ödemesi yapılmalı.

9. Emekliler için emekli kart çıkarılmalı.

10. Elektrik ve doğalgaz faturalarında yüzde 25 ile 40 arasında indirim yapılmalıdır.

11. Emeklilikte kademe bekleyenlerin, staj ve çıraklık mağdurlarının emekli askerlerin sorunları çözülmelidir.

12. 65 yaş üstü ulaşım sorunu asla bir daha hiçbir emeklimizi rencide etmeyecek şekilde şoför esnafını da düşünerek onları karşı karşıya bırakmadan kanun yoluyla devlet eliyle devletin cebinden çözülmelidir.

13. Çalışmak zorunda kalan emeklilerden SGK destek uygulaması kesintisi bitirilmeli.

14. Emeklilerin kredi ve kredi kartı borçları bir defaya mahsus bütün faizleri silinerek 5 yıla bölünmeli, bu kamburdan emekliler kurtarılmalıdır.

15. Vergide adalet mutlaka sağlanmalı, dolaylı vergi kademeli olarak sıfırlanmalı.