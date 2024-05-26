Konyaspor maçına kısa bir süre kala Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'un, sarı kırmızılı takımın bu akşam Konyaspor ile oynayacağı maçta forma giymesi zora girdi.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında bu akşam Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da, maça saatler kala Victor Nelsson'dan sarı kırmızılılılara kötü haber geldi.
Nelsson'un hafif bir sakatlığının bulunduğu ve karşılaşmada forma giyememe ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.
Victor Nelsson'un oynanaması durumunda, savunmanın göbeğinde Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Davynson Sanchez'in forma giymesi bekleniyor.
MEDAŞ Büyükşehir Stadı'nda oynanacak olan Konyaspor - Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak. (NTV Spor)