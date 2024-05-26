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Samsun'da zehir tacirlerine darbe! 35 bin adet...

Samsun'da zehir tacirlerine darbe! 35 bin adet...

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki iki adreste 35 bin sentetik ecza hap ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 bin sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti" yapanlara yönelik çalışma kapsamında Kazımkarabekir Mahallesi'nde iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, F.Ç. (33) ve E.S'nin (23) ikametlerinde yaptığı aramada, 35 bin sentetik ecza hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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