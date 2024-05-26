Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Şampiyonluk sonrası sarı kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye dikkat çeken bir göndermede bulunuldu.

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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray konuk olduğu Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 24. şampiyonluğuna ulaştı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı 1-0 mağlup edince sarı kırmızılı ekibin galibiyet serisini bitirmeleri konusu ile ilgili bir paylaşımda bulunmuştu.

Sarı kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin paylaşımına yanıt vererek flaş bir gönderme yaptı.

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda Fenerbahçe'nin uzun süredir şampiyon bulamamasına değindi.

O harfler dikkat çekti

Sarı kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sosyal medyada kahkaha atarak gülme anlamına gelen random (karışık) harfler kullanıldı. Bazı harflerin büyük yazılması ise taraftarların dikkatinden kaçmadı. Büyük yazılan harfler sırası ile okunduğunda KOÇ ve MYH harfleri ortaya çıktı. Galatasaray'ın bu detayı Ali Koç ve Fenerbahçe'li futbolcu Mert Hakan Yandaş’a yönilik yaptığı iddia edildi.