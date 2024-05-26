Beşiktaş sezonu mağlubiyete kapattı

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan sona erdi. 38. hafta maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Siyah beyazlılar mücadeleyi 2-1 kaybederek ligi yenilgiyle tamamladı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Nuno da Costa ve 61. dakikada Yasin Özcan kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 87. dakikada Semih Kılıçsoy'dan geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş 2023-2024 Süper Lig sezonunu 6. sırada bitirdi. Kasımpaşa ise Beşiktaş'ı geçerek 5. oldu ve Avrupa vizesi aldı.