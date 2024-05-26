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Muğla'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu

Muğla'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu

AFAD, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18.15'de meydana gelen depremin derinliği ise 36.2 km olarak ölçüldü.

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