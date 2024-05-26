Muğla'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu

AFAD, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Abone ol
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18.15'de meydana gelen depremin derinliği ise 36.2 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 26, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [26.86 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2024-05-26
Saat:18:15:13 TSİ
Enlem:36.79222 N
Boylam:27.08361 E
Derinlik:36.2 km
Detay:https://t.co/PNByOP2oKZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi