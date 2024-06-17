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Mersin'de 17 yaşındaki kız kayıplara karıştı! "Tesadüfen görüp telefonu elinden aldım"

Mersin'de 17 yaşındaki kız kayıplara karıştı! "Tesadüfen görüp telefonu elinden aldım"

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, 8 gündür kayıp olan genç kızın bulunması için çalışma yapılıyor.

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Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'ndeki evlerinden 8 gün önce ayrılan Hilal Ece Turhan'ın geri dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine polisin, 17 yaşındaki kızı bulmak için başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

Anne Emine Turhan, AA muhabirine, 8 gündür haber alamadığı kızını çok özlediğini söyledi.

Kızının hayatından endişe ettiğini dile getiren Turhan, şunları kaydetti:

"Gece telefonla birisiyle mesajlaşıyordu. Ben de tesadüfen görüp telefonu elinden aldım. Kızımla tartıştıktan sonra onu odasına gönderdim. Onu uyarıp sabah sakin bir şekilde konuşacağımızı söyledim ama kızım benle konuşmadan sabah babası işe gittikten sonra saat 8.00 gibi evden çıkıp gidiyor. Ben hiçbir zaman kızımı incitecek bir şey yapmadım. Bugün 8 gün oldu halen kızımdan haber yok. Sesini bize duyurup korkumuzu bir nebze de olsa dindirsin. Kokusuna ve hasretine dayanamıyorum, çok özledim."

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