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İstanbul barajlarında keskin düşüş İSKİ son verileri açıkladı

İstanbul barajlarında keskin düşüş İSKİ son verileri açıkladı

Son yağışlarla birlikte yüzde 83'e kadar çıkan İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı, İSKİ verilerine göre yüzde 74.35'e düştü. Dün ise bu oran yüzde 74.6 olarak ölçülmüştü.

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İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağışlar sonucunda yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranları, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden düşüşe geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, şehrin barajlarının doluluk oranı yüzde 80'in altına inerek yüzde 74.35 seviyesine geriledi.

İSKİ'nin 12 Haziran'da açıkladığı verilere göre, İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 76.04 iken, güncel veriler bu oranın yüzde 74.35 olduğunu gösteriyor. Bu düşüş, sıcaklıkların artması ve yağışların azalmasıyla birlikte beklenen bir durum olarak değerlendiriliyor.

Barajlar arasında en yüksek su miktarına sahip olan Ömerli Barajı, yüzde 86.49 doluluk oranıyla dikkat çekiyor. Öte yandan, en düşük su seviyesine sahip baraj ise yüzde 25.17 ile Istrancalar Barajı oldu. Bu veriler, İstanbul’un su kaynaklarının yönetiminde dikkat edilmesi gereken önemli farklılıkları gözler önüne seriyor.

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