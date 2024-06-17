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Eski İtalya Genelkurmay Başkanı Graziano evinde ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eski İtalya Genelkurmay Başkanı Graziano evinde ölü bulundu

Askeri gemiler de üreten Fincantieri şirketinin başkanı, eski İtalya Genelkurmay Başkanı Claudio Graziano'nun evinde ölü bulunduğu bildirildi.

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İtalyan ANSA ajansının haberinde, 70 yaşındaki Graziano'nın bu sabah Roma'daki evinde koruması tarafından ölü bulunduğu belirtildi.

Yakın zamanda eşini kaybeden Graziano'nun intihar etmiş olabileceği, ölüm sebebine yönelik araştırmaların sürdüğü kaydedildi.

Haberlerde, Graziano'nun ölüm haberinin ardından, borsada işlem gören İtalyan devlet şirketi Fincantieri'nin hisselerinin yüzde 3 civarında değer kaybettiği ifade edildi. Başbakan Giorgia Meloni, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda, "General Claudio Graziano'nun trajik vefat haberi beni şoke etti. Hayatı boyunca silahlı kuvvetlere ve devlet kurumlarına kendisini adayan, profesyonelliği ile onur kazandıran bir devlet hizmetkarı aramızdan ayrılıyor. Şahsım ve hükümetim adına ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de X hesabından yaptığı paylaşımda, Graziano'nun vefatı karşısında söyleyecek kelime bulamadığını, kendisinin Avrupa Birliği (AB) kurumlarında görev yaparken İtalya'yı hep onurlandıran bir subay olduğunu belirtti.

Ordunun önde gelen subaylarından biri olarak gösterilen Graziano, daha önce Lübnan, Afganistan ve Irak’ta İtalya ordusunun yer aldığı farklı uluslararası misyonlarda da görevler üstlenmişti.

2011-2015 yıllarında İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Graziano, 2015-2018 döneminde Genelkurmay Başkanlığını üstlenmişti. Graziano, 2018-2022 yıllarında ise AB Askeri Komitesi’nin başkanlığını yapmıştı.

Graziano, 2022’den bu yana kruvaziyer ve askeri gemiler üreten İtalyan devlet şirketi Fincantieri'nin başkanlığını yürütüyordu.

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