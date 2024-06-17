Bayramın ikinci gününde kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'e kadar ücretsiz olacak.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

TEM O-4 Otoyolu'nun, Doğu Hereke-Batı Hereke kavşakları Kuzey taşıma yolunda (İstanbul istikameti) Batı Hereke Viyadüğü'nün tabliye betonunda onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle 10.00-18.00 saatlerinde 2 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanacak.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 45-47. kilometrelerinde (Akıncılar köprülü kavşağı) bölünmüş yolun iki yönü de trafiğe kapatıldığından ulaşıma servis yollarından izin veriliyor. Akıncılar köprülü kavşağının sağ kolunun trafiğe kapatılması nedeniyle Ankara yönünden gelen araçların Otoyol ve TUSAŞ yönüne gidebilmeleri için bir sonraki Veteriner köprülü kavşağından, Otoyol ile TUSAŞ yönünden gelen araçların Kahramankazan yönüne gidebilmeleri için de Saray köprülü kavşağından dönüş yapmaları gerekiyor.

İzmir-Torbalı-Belevi yolunun 22-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme, Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 2. kilometresindeki (otogar mevkisi) yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.

Emet-Simav yolunun 31-34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 71. kilometresindeki Dicle-2 Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir Devlet Yolu 24-25. kilometrelerinde tünel bağlantı yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.