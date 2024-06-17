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Savcılık 'Dilan Polat tahliye edilsin' demişti! O kararın gerekçesi ortaya çıktı

Savcılık 'Dilan Polat tahliye edilsin' demişti! O kararın gerekçesi ortaya çıktı

Kara para aklama suçlamasıyla 7 aydır tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat ile ilgili olarak savcılık ilk kez 'tahliye edilsin' talebinde bulunmuştu. Polat'ın hangi gerekçelerle tahliyesi isteniyor? Ulaşılan bilgilere göre Polat'ın intihar etme riski var. Savcılık bu iddiaları Adli Tıp raporuna dayandırıyor. İşte ayrıntılar...

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5 Kasım'dan beri tutuklu bulunan Dilan Polat ve 15 şüpheli için aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Yapılan inceleme gün boyu sürdü. Hakim soruşturma savcısından görüş yazısı istedi. Yani tahliye olup olmamaları yönünde fikrini sordu. Savcılık, Polat için ilk kez 'Tahliye edilsin' demişti.

İntihar riski

Ruhsal sorunlar yaşadığı iddia edilen Dilan Polat'ın Adli Tıp'ta muayene edildiği vurgulandı. Kurumun, 20 Mayıs'ta savcılığa rapor gönderdiği belirtildi. Savcı gönderdiği görüş yazısında Adli Tıp'ın raporunda Polat için intihar riskinin tespit edildiğini açıkladı.

Kanal D Haber'in haberine göre Adli Tıp raporunda Polat'ın yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda tedavi altına alınması gerektiği ve tedavisinin ardından cezaevi şartlarında infazına devam edebileceği belirtildi. Ancak savcı intihar riskini göz önünde bulundurarak Polat ile ilgili tahliye talep etti.

Savcının tek gerekçesi Adli Tıp raporu değildi. Kara para aklama, yasa dışı bahis, suç örgütü kurmakla suçlanan Polat hakkındaki delillerin büyük ölçüde toplandığı aktarıldı. Polat'ın 7 aylık tutukluluk süresinin ise yeterli olduğu vurgulandı.

Hakim talebi reddetti

Hakim ise MASAK raporunun tamamının gelmediğini ifade ederek Polat'ın delil karartabileceğini vurguladı. Adli Tıp raporundaki cezaevinde kalabilir kısmına dikkat çekerek tahliye talebini reddetti.

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