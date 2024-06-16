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İngiltere Sırbistan'ın tek golle geçti

İngiltere Sırbistan'ın tek golle geçti

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C grubundan İngiltere ile Sırbistan karşı karşıya geldi. İngilizler mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrıldı.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda İngiltere, Sırbistan'ı 1-0 yendi.

13. dakikada İngiltere öne geçti. Savunma arasına atılan pasa hareketlenen Saka'nın sağ kanattan sıfıra yakın noktadan yaptığı ortada altıpas üzerinde rakibinden önce meşin yuvarlağa kafasını uzatan Bellingham'ın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 0-1

77. dakikada İngiltere 2. gole çok yaklaştı. Sağdan Bowen'ın etkili ortasında penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Kane'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesinin ardından üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma, İngiltere'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu maçın ardından C Grubu'nda güncel puan durumu ise şöyle:

1- İngiltere 3

2- Danimarka 1

3- Slovenya 1

4- Sırbistan 0

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