TFF ve spor kulüplerinden Kurban Bayramı paylaşımı

Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig'in dört büyük kulübü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, Kurban Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı yayınladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı için mesaj yayımladı.

İşte kulüplerin ve TFF'nin paylaşımları

GALATASARAY

Galatasaray Kulübünün internet sitesindeki bayram mesajında, "Büyük Galatasaray taraftarı, başarılarla dolu bir sezonu geride bıraktık. Cumhuriyet'in ilk yüzyılını kupalarla kapattığımız gibi yeni yüzyılını da yine kupalarla karşıladık. Nice güzel günlere. Kurban Bayramı'nız kutlu, güzel kalbiniz daima umutla dolu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Büyük Galatasaray Taraftarı!



Başarılarla dolu bir sezonu geride bıraktık. Cumhuriyetin ilk yüzyılını kupalarla kapattığımız gibi yeni yüzyılını da yine kupalarla karşıladık. Nice güzel günlere! Kurban Bayramınız kutlu, güzel kalbiniz daima umutla dolu olsun. pic.twitter.com/IwQO99XPgz — #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) June 16, 2024

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Kurban Bayramı'mızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize ve milletimize birlik beraberlik içerisinde sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz." denildi.

Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice güzel bayramlar dileriz.



Kurban Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/vHAE8OGTva — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 16, 2024

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda ise şunlar kaydedildi:

"Bayramlar; inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği; vefanın ve paylaşmanın kıymetinin yeniden hatırlandığı, insanlar arasındaki sevgi ve saygının daha da güçlenmesine vesile olan özel günlerdir. Camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularla tebrik eder; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar temenni ederiz."

Aileniz ve sevdiklerinizle sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir bayram geçirmenizi dileriz.



Kurban Bayramınız kutlu olsun. pic.twitter.com/tN2DGRvoSn — Beşiktaş JK (@Besiktas) June 16, 2024

TRABZONSPOR

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajında, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştirildiği en değerli zamanlardan biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu bayramlarda hem paylaşmayı hem de dayanışmayı en üst seviyede yaşarız. Gurbetten sılaya yolculuk yaparak aile büyüklerini ziyaret edecek ve yetimleri sevindirecek her vatandaşımız bayramın bizlere sunduğu maneviyatı da en derin şekilde ruhunda hissedecektir. Gerek gurbette gerekse sılada bu coşkuyu yaşayacak değerli taraftarlarımızın kutsal bayramını kutluyorum. Kurban Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa refah ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Sevgi ve saygılarımla."

Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın Kurban Bayramı mesajı pic.twitter.com/vmllOi0Jkf — Trabzonspor (@Trabzonspor) June 16, 2024

TFF

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Büyükekşi, mesajında bayramların toplumu kaynaştırma görevine vurgu yaparak, "Birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın güçlendiği, paylaşmanın ön plana çıktığı Kurban Bayramı'mıza kavuşmanın bir kez daha sevincini yaşıyoruz. Manevi değerlerimizin ve dayanışma geleneğimizin en güzel örneklerinin yaşandığı Kurban Bayramı'nın, toplumumuzda büyük bir birleştirici güce sahip olan futbolumuzda da sevgi, saygı, dostluk, barış ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olması en büyük temennimdir." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan karşısında ilk maçına çıkacak A Milli Futbol Takımı'na başarı dileyen Büyükekşi, "Milletimize çifte bayram yaşatmalarını temenni ediyorum. Bu duygularla, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyor, büyük futbol ailemizin ve tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramımız mübarek olsun." şeklinde görüş belirtti.