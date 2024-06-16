BIST 10.471
DOLAR 32,77
EURO 35,09
ALTIN 2.457,99
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da cam silerken 7. kattan düşen kadın öldü

Ankara'da cam silerken 7. kattan düşen kadın öldü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde cam silerken 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Susuz Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde bir sitenin 7. katındaki dairenin camlarını silen Mesiha Kahya (58), dengesini kaybederek zemine düştü.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kahya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kahya'nın cesedi olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Onlar için bayram buruk geçiyor! Deprem mezarlığına gelenler yaşadıkları acıyı anlattı: Eksiklik hissediyoruz
Foto Galeri Onlar için bayram buruk geçiyor! Deprem mezarlığına gelenler yaşadıkları acıyı anlattı: Eksiklik hissediyoruz Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü ağrı kesici Metamizol ilaç ölüme yol açıyor! Avrupa İlaç Ajansı soruşturma başlattı
Ünlü ağrı kesici Metamizol ilaç ölüme yol açıyor! Avrupa İlaç Ajansı soruşturma başlattı
İş ilanı sosyal medyada tepkiye yol açtı! Haftada 6 gün, günde 10 saat çalışacak kişiye bu maaş...
İş ilanı sosyal medyada tepkiye yol açtı! Haftada 6 gün, günde 10 saat çalışacak kişiye bu maaş...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Erdoğan’dan Devlet Bahçeli’ye bayram tebriği
Erdoğan’dan Devlet Bahçeli’ye bayram tebriği
2 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu
2 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu
Gökçeada ve Bozcaada hattına ek seferler konuldu
Gökçeada ve Bozcaada hattına ek seferler konuldu
Sedef Güler'in denizden halıya sarılı cesedi çıkmıştı! Katil zanlısı yakalandı: Her şeyi itiraf etti
Sedef Güler'in denizden halıya sarılı cesedi çıkmıştı! Katil zanlısı yakalandı: Her şeyi itiraf etti
Rize'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü
Rize'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü
İmamoğlu hem bayram namazını kıldı hem de vatandaşlarla bayramlaştı!
İmamoğlu hem bayram namazını kıldı hem de vatandaşlarla bayramlaştı!
Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu
Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu
Tuncay Şanlı'nın yeni adresi belli oldu
Tuncay Şanlı'nın yeni adresi belli oldu
Blinken'dan Kurban Bayram mesajı: Derin acılar yaşadığı bir döneme denk geldi
Blinken'dan Kurban Bayram mesajı: Derin acılar yaşadığı bir döneme denk geldi