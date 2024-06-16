BIST 10.471
DOLAR 32,77
EURO 35,09
ALTIN 2.457,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Rize'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü

Rize'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü

RİZE'nin İyidere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Karadeniz Sahil Yolu Rize-Trabzon istikametinde, Ümit Bal'ın (41) kullandığı 43 HC 293 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile eşi Gülcan (40), çocukları Burak (12), Mert (16) ve Mehmet Ziya Bal (5) yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mert, Burak ve Gülcan Bal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ümit ve Mehmet Ziya Bal'ın tedavileri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İmamoğlu hem bayram namazını kıldı hem de vatandaşlarla bayramlaştı!
İmamoğlu hem bayram namazını kıldı hem de vatandaşlarla bayramlaştı!
Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu
Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu
Tuncay Şanlı'nın yeni adresi belli oldu
Tuncay Şanlı'nın yeni adresi belli oldu
Blinken'dan Kurban Bayram mesajı: Derin acılar yaşadığı bir döneme denk geldi
Blinken'dan Kurban Bayram mesajı: Derin acılar yaşadığı bir döneme denk geldi
Spor kulüplerinden Kurban Bayramı mesajı
Spor kulüplerinden Kurban Bayramı mesajı
Kayseri'de bir annenin 8 yaşındaki oğluna yaptığı 'yok artık' dedirtti
Kayseri'de bir annenin 8 yaşındaki oğluna yaptığı 'yok artık' dedirtti
Tokat'ta husumetliler arasında kavga: 1 yaralı
Tokat'ta husumetliler arasında kavga: 1 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı sonrası vatandaşlara hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı sonrası vatandaşlara hitap etti
Rusya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazında camilere akın etti
Rusya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazında camilere akın etti
İzmir'de 15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü
İzmir'de 15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü
BBP lideri Mustafa Destici'den Özgür Özel'e 'suç ortağı' yanıtı
BBP lideri Mustafa Destici'den Özgür Özel'e 'suç ortağı' yanıtı
EURO 2024'te sahne sırası Belçika ile Slovakya'nın! Mücadeleyi Türk hakem yönetecek
EURO 2024'te sahne sırası Belçika ile Slovakya'nın! Mücadeleyi Türk hakem yönetecek