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Kayseri'de bir annenin 8 yaşındaki oğluna yaptığı 'yok artık' dedirtti

Kayseri'de bir annenin 8 yaşındaki oğluna yaptığı 'yok artık' dedirtti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir anne 8 yaşındaki oğluna bıçak fırlattı. Ayağından yaralanan çocuk sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken anne polis tarafından gözaltına alındı.

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İddiaya göre, Yeşilmahalle Araplı Sokak'taki müstakil evde yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen E.N. (50), henüz belirlenemeyen nedenle 8 yaşındaki oğlu A.C.N'ye ekmek bıçağını fırlattı.

Oğlunun bacağından yaralandığı gören baba A.N, olay yerine polis ve sağlık ekibi çağırdı.

Yaralı çocuk sağlık ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne E.N. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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