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Tokat'ta husumetliler arasında kavga: 1 yaralı

Tokat'ta husumetliler arasında kavga: 1 yaralı

Tokat'ta aralarında husumet bulunan iki grup sanayi sitesinde karşılaştı. Silah ve pompalı tüfeğin kullanıldığı çatışmada 1 kişi yaralandı.

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Olay gece 01:00 sıralarında sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan iki grup sanayi sitesinde karşılaştı.

Metehan E. içerisinde husumetlileri bulunan otomobile tabanca ile ateş etti. Araçta bulunan Fatih G, Hüseyin K, Berkant K ve Turan Ü. tüfekle karşılık vermek istedi.

Olay yerinde devriye atan bekçiler çatışmaya müdahale ederek faciayı önledi. Otomobile ateş açtığı düşünülen şüpheli Metehan E. olay yerinden kaçtı. Araçta bulunan Hüseyin K. silahtan çıkan merminin başını sıyırması ile hafif şekilde yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ve polis ekipleri alanda boş kovan ve silah aradı. Olayda kullanıldığı düşünülen tüfek bir iş yerinin önünde bulundu. Meydana gelen olay sonrası 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltların devam edeceği öğrenildi.

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