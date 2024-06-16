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Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı sonrası vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Millet Camisi'nde kıldı. Erdoğan bayram namazının ardından camideki vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Nasıl bizim için Ayasofya Cami Şerifi'nin kutlu açılışı müyesser olduysa, Haremi Şerif'in de açılışını bu millete nasip eylesin" dedi.

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Bayram namazının ardından camideki vatandaşlara hitap eden Erdoğan, "Nasıl bizim için Ayasofya Cami Şerifi'nin kutlu açılışı müyesser olduysa, Haremi Şerif'in de açılışını bu millete nasip eylesin. Değerli kardeşlerim Kurban Bayramı'nın bildiğimiz gibi hakikati Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın arasındaki münasebet neyse inşallah bizler arasında da münasebet aynı şekilde tecelli eder. Birbirimizi sevmeliyiz. Bir beraber olarak bu millet yoluna devam etmeli." diye konuştu.

"Dargınlar küskünler varsa bir olmalıyız, beraber olmalıyız, bu dargınlığı küskünlüğü atmalıyız"

Akrabalar arasındaki muhabbetin devam ettirilmesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, bayramlarda anne baba ve büyüklerin ziyaret edilmesinin önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bayramlar bu noktada hele hele dini bayramlar bir vesiledir. Bu vesileyi en güzel şekilde icra etmeliyiz. Kurban Bayramı'nda bu yakınlığı yaşamalıyız, yaşatmalıyız. Yakınlarımızı ziyarette en ufak bir inşallah sıkıntı olmamalı. Dargınlar küskünler varsa bir olmalıyız, beraber olmalıyız, bu dargınlığı küskünlüğü atmalıyız. Bahane mümkün değil, bu bahaneleri aşarak inşallah milletçe bunu başarmalıyız. Biz Müslümanız, Müslüman'a da bu yakışır. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum. Tüm şehitlerimizin ruhlarına, onlar biliyorsunuz Peygamberimizin varisleridir, komşularıdır, şühedanın bu ülkedeki yaptıklarıyla şu anda bu günlere geldik, ayaktayız, bu vesileyle tüm şühedanın ruhlarına, tüm geçmişlerinin ruhlarına Fatiha okuyalım. Bayramınızı da tebrik ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti. Vatandaşlar ve çocuklar, Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

Bayram namazına Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz ile Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı.

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