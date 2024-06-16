Camilerde bayram coşkusu sabah namazıyla böyle başladı!
Vatandaşlar 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın ilk günü sabahı bayram namazı ibadetlerini gerçekleştirmek için camilere akın etti.
Vatandaşlar 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın ilk günü sabahı bayram namazı ibadetlerini gerçekleştirmek için camilere akın etti.
Türkiye'de ilk Kurban Bayramı namazı ülkenin doğusundaki Iğdır ilinde sabahın erken saatlerinde şehrin farklı yerlerindeki camilerde cemaatin katılımıyla gerçekleştirildi.
Sabahın erken saatlerinde camilerde bir araya gelen Iğdırlılar saat 05:10'u gösterince namaza durdu. Namaz sonrası vatandaşlar bayramlaşarak birbirlerinin bayramını kutladı.
Bayram namazını Eyüpsultan Camii ve Çamlıca Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar erken saatlerde camiye akın etti. Caminin içerisinde namaz vaktinden önce dolarken, bazı vatandaşlar namazlarını avluda kıldı.