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Gaziantep'te korkunç olay! 5 kişiyi öldürdü ardından intihar etti

Gaziantep'te korkunç olay! 5 kişiyi öldürdü ardından intihar etti

Gaziantep'te yabancı uyruklu bir şahıs bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi. Kuaför dükkanındaki müşteriyi öldüren şahıs daha sonra gittiği evde 4 kişiyi daha katletti. Cinayetler sonrası şahıs polislere yakalanmak üzereyken yaşamına son verdi.

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Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde şüpheli Mustafa Hıdır, berberde bir müşteriyi henüz öğrenilemeyen nedenle silahla öldürdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli Hıdır, bir süre sonra Üçoklar Mahallesi'ndeki bir eve girerek isimleri öğrenilemeyen 4 kişiyi daha öldürdü. Olay yerinden kaçan Hıdır, yakalanacağını anlayınca Barak Mahallesi'nde silahla intihar etti.

Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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