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THY'den Kurban Bayramı boyunca ek sefer kararı

THY'den Kurban Bayramı boyunca ek sefer kararı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Avrupa'daki hava sahası yoğunlukları nedeniyle zaman zaman gecikmeler yaşandığını ve bu süreci minimize etmek için ekiplerin yoğun çalıştığını belirtti. Bayram tatili boyunca ek seferler düzenlediklerini ve yolcuların memnuniyetini ön planda tuttuklarını ifade etti.

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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uçuşların zamanında kalkışına yönelik büyük gayret sergilendiğinin altını çizdi.

Avrupa’da yaşanan hava sahası yoğunlukları nedeniyle seferlerde zaman zaman gecikmelerin yaşanabildiğini belirtti.

"SÜRECİ MİNİMİZE ETMEK ADINA YETKİLİ EKİPLERİMİZ BİLFİİL ÇALIŞMAKTA"
Üstün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yolcularının memnuniyetini daima odak noktası alan bayrak taşıyıcı havayolumuz, Bayram tatili boyunca ilâve talebi karşılamak adına ek seferler düzenlemektedir.

Uçuşlarımızın zamanında kalkışına yönelik sergilediğimiz tüm gayrete rağmen, mevcut meteorolojik etkiler ve özellikle Avrupa’da yaşanan hava sahası yoğunlukları nedeniyle seferlerimize kalkışlarında slot uygulanmakta ve bu da zaman zaman gecikmelere neden olabilmektedir.

Süreci minimize etmek adına yetkili ekiplerimiz bilfiil çalışmakta olup, uçuşlarının güncel durumuyla ilgili olarak da yolcularımıza vakitlice ulaşmaktadırlar.

Bu oldukça yoğun Bayram trafiğinde, yolcularımızın uçuşlarını, Türk Hava Yolları kalitesinden zerre ödün vermeksizin icra etme gayretimizle kendilerine iyi uçuşlar diliyor, Kurban Bayramlarını tebrik ediyoruz." 

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