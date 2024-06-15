İsviçre gruplara 3 puanla başladı

EURO 2024 A Grubu'nda İsviçre, Macaristan'ı 3-1 turnuvaya 3 puanla başladı. Duah'ın VAR ile onaylanan golüyle öne geçen İsviçre, Aebischer ve Embolo'nun golleriyle farkı artırdı; Macaristan ise Varga'nın golüyle yanıt verdi. İlk hafta sonunda İsviçre ve Almanya 3 puanla önde bulunuyor.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), A Grubu'nda Macaristan ile karşılaşan İsviçre, rakibini 3-1 mağlup ederek ilk maçlar sonunda avantaj yakaladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan İsviçre, 14. dakikada Duah'ın golüyle öne geçti. İlk yarı boyunca rakibine büyük üstünlük kuran İsviçre, 45. dakikada Aebischer ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Macaristan oldu. Oyunun büyük bölümünde rakip yarı sahaya yerleşen Macaristan, 66. dakikada Varga ile farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde rakibinin eşitliği sağlamasına izin vermeyen ve 90+3. dakikada Embolo ile bir gol daha bulan İsviçre, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Böylece ilk hafta sonunda Almanya ve İsviçre 3'er puana ulaşırken, Macaristan ile İskoçya puan alamadı.

İsviçre'nin turnuvadaki ilk golü Duah'tan

İsviçre'nin 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk golünü Kwadwo Duah kaydetti.

Müsabakanın 14. dakikasında takımını öne geçiren gole imza atan 27 yaşındaki santrfor, milli takımıyla çıktığı 2. karşılaşmada ilk gol sevincini yaşadı.

Aebischer'den skora önemli etki

İsviçre'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Michel Aebischer, Macaristan karşısında etkili bir performans sergiledi.

Müsabakanın 14. dakikasında takımının ilk golünün hazırlayıcısı olan 27 yaşındaki oyuncu, 45. dakikada ise ülkesini 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Macaristan, Varga ile siftah yaptı

Macaristan'ın EURO 2024'te ilk golüne Barnabas Varga imza attı.

29 yaşındaki oyuncu, müsabakanın 66. dakikasında ülkesinin turnuvadaki ilk golünü kaydetmeyi başardı.

Gol VAR'dan geldi

İsviçre'nin maçın 14. dakikasında kaydettiği gol, VAR kararı sonucunda geçerli sayıldı.

Müsabakanın 12. dakikasında İsviçre, Aebischer'in pasında Duah ile golü buldu ancak yardımcı hakem golü ofsayt gerekçesiyle geçerli saymadı.

Pozisyonu inceleyen VAR, 14. dakikada hakemi uyardı ve gol kararı verildi.