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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yapan kişi tutuklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yapan kişi tutuklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan kişi tutuklandı.

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Köprüde dün akşam aracını durduran ve elinde kırmızı kablolu pim taşıdığı için trafiğin kapatılmasına neden olan şüpheli R.C.Ç'nin, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen R.C.Ç. tutuklandı. 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün duran otomobilin yanına giden polis ekipleri, sürücü koltuğunda oturan kişinin elinde kırmızı kablolu pim olduğunu görünce, köprü tebbir amacıyla trafiğe kapatılmıştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç: Sürücü gözaltına alındı

Olay yerine Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, takviye kuvvet ve müzakereci polisler sevk edilmiş, araçtaki R.C.Ç. yaklaşık bir saat süren görüşmelerin ardından, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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