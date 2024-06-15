BIST 10.471
DOLAR 32,77
EURO 35,09
ALTIN 2.457,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da bayram temizliği yaparken pencereden düşen kadın öldü

Bursa'da bayram temizliği yaparken pencereden düşen kadın öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binanın ikinci katındaki evinin camını silerken düşen kadın yaşamını yitirdi.

Abone ol

Kemerçeşme Mahallesi 5. Yüce Sokak'taki evinde bayram temizliği yapan 58 yaşındaki Gülnaz Güler, ikinci katta cam sildiği sırada bir anda dengesini kaybederek pencereden beton zemine düştü.

Güler'in yerde hareketsiz yattığını gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde öldüğü belirlenen kadının kızı, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Güler'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Emilia-Romagna ayağının ilk yarışını kazandı
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Emilia-Romagna ayağının ilk yarışını kazandı
Adıyaman'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi yakalandı
Adıyaman'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi yakalandı
İzmir ve Aydın'da tatil beldelerine giden yollarda uzun araç kuyrukları oluştu
İzmir ve Aydın'da tatil beldelerine giden yollarda uzun araç kuyrukları oluştu
İlahiyatçı Yusuf Kavaklı son yolculuğuna uğurlandı
İlahiyatçı Yusuf Kavaklı son yolculuğuna uğurlandı
Sakarya, Düzce ve Sinop'ta denize girmek yasaklandı
Sakarya, Düzce ve Sinop'ta denize girmek yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye ziyaret açıklaması: Demek ki hazmedemediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye ziyaret açıklaması: Demek ki hazmedemediler
Bakan Ali Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı
Bakan Ali Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı
Eski İngiliz futbolcu Kevin Campbell, hayatını kaybetti
Eski İngiliz futbolcu Kevin Campbell, hayatını kaybetti
Özel'den 'adalet yürüyüşü' mesajı: Mücadelemiz sürecek
Özel'den 'adalet yürüyüşü' mesajı: Mücadelemiz sürecek
Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı
Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı
Gazze'de can kaybı 37 bin 296'ya çıktı
Gazze'de can kaybı 37 bin 296'ya çıktı
Kurban Bayramı'na enflasyon darbesi: Bu sene kurbanlıklar elde kaldı
Kurban Bayramı'na enflasyon darbesi: Bu sene kurbanlıklar elde kaldı