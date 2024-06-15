Özel'den 'adalet yürüyüşü' mesajı: Mücadelemiz sürecek

CHP Lideri Özel, Adalet Yürüyüşü'nün yedinci yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde başlattığımız dünya tarihinin en uzun soluklu sivil eylemi Adalet Yürüyüşü 7 yaşında. 86 milyon yurttaşımız için adaleti sağlayana, haksızlıkları sonlandırana kadar o mücadelemiz sürecek, o yürüyüşümüz devam edecek" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Yürüyüşü'nün yedinci yılı nedeniyle paylaşım yaptı. Özel paylaşımında, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde başlattığımız dünya tarihinin en uzun soluklu sivil eylemi Adalet Yürüyüşü 7 yaşında. 86 milyon yurttaşımız için adaleti sağlayana, haksızlıkları sonlandırana kadar o mücadelemiz sürecek, o yürüyüşümüz devam edecek" dedi.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde başlattığımız dünya tarihinin en uzun soluklu sivil eylemi Adalet Yürüyüşü 7 yaşında. 86 milyon yurttaşımız için adaleti sağlayana, haksızlıkları sonlandırana kadar o mücadelemiz sürecek, o yürüyüşümüz devam edecek."