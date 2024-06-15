Putin'in ateşkes şartlarına Ukrayna'dan cevap: Saçmalık

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde müzakerelere başlayabileceklerini açıklamıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Putin'e verdiği yanıtta, “Putin’in kendisini barış elçisi gibi göstermesi ve kendi başlattığı savaşı bitirmek için seçenekler sunması saçmalık” ifadelerini kullandı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde müzakerelere başlayabileceğini söylemesinin ardından Kiev yönetiminden açıklama geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Putin'in açıklamalarını 'saçmalık' diyerek nitelendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, Putin'in ifadelerinin ciddi bir barış girişimi olmadığını öne sürerek, Putin'in sunduğu koşullarla "uzlaşı bulmanın" mümkün olmadığını belirtti. Reuters haber ajansına konuşan Podolyak, Putin'in açıkladığı koşulların yürütülen müzakerelerle ilgisi olmadığını söyledi. Zelenskiy'nin danışmanı, Rus liderinin ifadeleriyle Ukrayna'nın savaşı bitirmek için koşulları arasında bir uzlaşı bulmanın mümkün olmadığını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan da “Putin’in kendisini barış elçisi gibi göstermesi ve kendi başlattığı savaşı bitirmek için seçenekler sunması saçmalık” açıklaması geldi. Bakanlık açıklamasında, “Putin ultimatomları Moskova tarafından daha önce de seslendirildi ve bu açıklamalarda da yeni bir şey yok” denildi.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarının süresiz olduğunu belirterek, "Burada güvenlik garantilerinin ileride istişare edilmesi söz konusu. Bu kapsamlı, çok derin ve yapıcı bir teklif" dedi. Peskov, başkent Moskova'da Putin'in açıkladığı Ukrayna ile ateşkes için Rusya'nın şartlarına dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna ile ateşkes şartlarının uyarı ve ültimatom niteliğinde olmadığını savunan Peskov, şunları kaydetti:

"Bunlar, bir barış inisiyatifi. Burada güvenlik garantilerinin ileride istişare edilmesi söz konusu. Bu kapsamlı, çok derin ve yapıcı bir teklif. Elbette, bunun süresi yok ancak cephedeki durum sürekli değişiyor ve Kiev yönetimi için kötü yönde ileride değişebilir. Bu teklif mevcut duruma göre hazırlandı ve Kiev'in, ileride koşulların değişebileceğini dikkate alması gerekiyor. Onların (Ukraynalılar), Putin'in barış teklifini değerlendirme şansları var."

Putin ne dedi?

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada Putin, Ukrayna birliklerinin Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinden tamamen çekilmesi ve Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağına dair söz vermesi durumunda görüşmelerin yapılabileceğini belirtti. Putin, ön koşulların yerine getirilmesi durumunda Rusya'nın saldırısını derhal durdurabileceğini, Ukrayna kuvvetlerinin cepheden güvenli bir şekilde geri çekilmesinin garanti edileceğini söyledi.