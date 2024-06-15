Bahçeli'den çok sert 'normalleşme' tepkisi

MHP lideri Devlet Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında normalleşme adımlarına yönelik açıklamalarda bulunurken, "Hangi sinsi emellere, hangi sakat hedeflere odaklandığı bellidir. Bir yanda yumuşaklık pozu veren, diğer yanda meşrep ve müktesebatındaki nefreti yağdıran siyasi hasis ve hırçın zihniyetlerin ikiyüzlülüğü utanç verici düzeylerdedir. Temennim, bayram günleri münasebetiyle herkesin vicdan muhasebesi yapması, samimi şekilde meseleleri ele almaları" dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında normalleşme sürecini ele aldı. Bahçeli, toplumun vicdan muhasebesi yapmasını ve samimi bir şekilde meselelere yaklaşmasını temenni etti. Bahçeli'nin mesajında, bayramın ruhuna uygun olarak tahammül eşiklerini zorlamaktan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Bahçeli, siyasi arenada gözlemlenen ikiyüzlülüğe de dikkat çekerek, yumuşaklık görüntüsü veren ancak aslında nefreti yayma amacı güden siyasi figürlerin varlığını eleştirdi. Mesajında, bu tür hasis ve hırçın zihniyetlerin toplum için utanç verici olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'nın manevi atmosferinde toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirmenin önemine vurgu yapan Bahçeli, Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu süreçlerde millet olarak dayanışma içinde olunması gerektiğini ifade etti.

MHP lideri Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumsal ve siyasal istikrarı tahkim ve takviye edecek ekonomik toparlanma ve serpilme dönemi de çok şükür ufukta görülmüştür. Bu nedenle ülkemizde anormal hiçbir şey yoktur, hatta normalleşme safsatalarıyla milletimizin sinir uçlarını tahriş edecek gizli gündem teşrifatçılarına ikna olacak ve itibar edecek de olmayacaktır. Gerçekleri çarpıtarak, fason teklifleri sıcak tutarak, fiyaskoya dönmüş anlayışlarını münafık taktiklerle kapatmaya çalışarak kendilerine siyasi nefes borusu açmaya heveslenenlerin gayeleri boş, gayretleri boşunadır.

Yumuşama mesajlarına özenle saklanan ve sarılan yalan, dedikodu ve iftira kampanyasının hangi sinsi emellere, hangi sakat hedeflere odaklandığı az veya çok bellidir. Bir yanda yumuşaklık pozu veren, diğer yanda meşrep ve müktesebatında taşıdıkları nefret ve öfkeyi sağanak halinde yağdıran siyasi hasis ve hırçın zihniyetlerin ikiyüzlülüğü bugünlerde utanç verici düzeylerdedir. Kutuplaşmayı törpülemek yerine kurnazca tahrik edenler, husumeti örselemek yerine bayağı şekilde taçlandırıp tasdikleyenler elbette milletimizin gözünden ve gönlünden kaçamayacak aciz ve acıklı durumdadır. Üstelik fitne/fesat kışkırtıcılığı yaparak kutlu davamızı, fedakarlık ve iman numunesi camiamızı Türk düşmanlarının siparişiyle sorgulamaya, yargılamaya ve terörize etmeye kalkanlar Allah’ın şahitliğinde ifade ediyorum ki, bedelini adalet ve millet nezdinde çok ağır ödeyeceklerdir. Hakkımızı, hukukumuzu savunmak şeref konumuzdur.

Şerefimizden taviz verilmeyecek

Ne hakkımızdan, ne hukukumuzdan, ne de şerefimizden taviz verilmeyecektir. Puslu havada Müslüman mintanı giyen iblisin şirret tuzakları boşa çıkarılacaktır. Dileğim ve temennim, bayram günleri münasebetiyle herkesin bir vicdan muhasebesi yapması, dürüst ve samimi şekilde gündemdeki meseleleri ele almaları, sabır ve tahammül eşiklerimizi zorlama yanlışından derhal dönmeleridir. Bayram demek barış, sevgi, hürmet, hatırlama ve kardeşlik demektir.

Ancak kardeşliğin veya barışmanın tek yanlı olması akıl dışılıktır. Milli vuslatı siyasi vurgunculukla kundaklamaya azmedenlere müsaade edilmeyecektir. Bayram sürecinde, kendi iç dünyamızı, çevremizle kurduğumuz irtibat ve ilişki ağlarını yüreklice değerlendirmeye ve yeni baştan tefrik etmeye müştereken ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bahçeli'den kısa bir süre önce Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'de siyasetin normalleşme sürecine değindi.

Erdoğan, siyaset sahnesinde oluşan yumuşama ortamının milletin yeniden bir araya gelmesine katkı sağladığını memnuniyetle gözlemlediklerini belirtti. Konuyla ilgili olarak Erdoğan ise, "Siyasette oluşan yumuşama ikliminin, milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz" demişti.