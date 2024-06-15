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Deniz Akkaya'nın kızı baba Efe Önbilgin'e teslim edildi! Avukatı böyle duyurdu

Deniz Akkaya'nın kızı baba Efe Önbilgin'e teslim edildi! Avukatı böyle duyurdu

Eski manken Deniz Akkaya’nın Sosyal Hizmetler Kurumu’nda kalan 16 yaşındaki kızının, babası Efe Önbilgin'e teslim edilmesine karar verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda; Ayşe'nin babasının yanında kalmak istediğini söylediği belirtildi.

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Eski manken Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı Ayşe'nin telefonunu almak istediği için kızı tarafından şiddet uygulandığını, balkona kilitlendiğini ve polis çağırarak kurtulduğunu anlatmıştı.

Yaşanan olaylarından ardından Akkaya’nın kızı devlet korumasına alınmıştı. 16 yaşındaki Ayşe'nin babası Efe Önbilgin, kızının Sosyal Hizmetlerde Kurumu ya da annesinin yanında kalmasını istemediğini belirterek, Aile Mahkemesi’ne başvurarak velayet talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren İstanbul 4. Aile Mahkemesi, Ayşe'nin babasına teslim edilmesine karar verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, Ayşe'nin babası ile kalarak, eğitime babasının yanında devam etmek istediğini söylediği belirtildi.

Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe, babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu anın görüntüsünü avukat Şeyda Yıldırım yayınladı. Yıldırım şunları yazdı:

“8.05.2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Sarıyer Çocuk Büro Amirliğince Marmara Çocuk Destek Merkezi’ne teslim edilen Ayşe İstanbul 4. Aile Mahkemesi ve ve İstanbul 3. Çocuk Mahkemesi’nin 14.06.2024 tarihli kararları doğrultusunda az önce babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı. Devam eden yargılama süreçleri ve mevcut yayın yasağı kararları nedeniyle sadece bu kadar bilgi vermekle yetiniyor ve mutluluğumuzun resmini sizlerle paylaşmak istiyorum.. Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Marmara Çocuk Destek Birimi, değerli hocalarımız, tüm personel ve Ayşe’nin üstün yararı için emek veren herkese teşekkür ediyoruz.. henüz hiçbir şey bitmiş değil ama bugünün Ayşe’nin yeni hayatının ilk günü olması ve önündeki uzun yıllarda yüzünün hep gülmesi tek dileğimizdir.”

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