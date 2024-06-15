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Slovenya ve Danimarka, EURO 2024'te ilk kez sahne alacak

Slovenya ve Danimarka, EURO 2024'te ilk kez sahne alacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ilk maçında Slovenya ile Danimarka yarın karşı karşıya gelecek.

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda yer alan iki takım, ilk maçlarına çıkacak. Stuttgart kentindeki 51 bin kişi kapasiteli Stuttgart Arena'da yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Müsabakada İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Bekim Zogaj yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Litvanya'dan Donatas Rumsas olacak.

Elemelerde de karşılaştılar

EURO 2024 elemelerinde karşı karşıya gelen Slovenya ile Danimarka, finallerde de aynı gruba düştü.

Elemelerde H Grubu'nda yer alan iki takım da 22'şer puan topladı. Danimarka, averajla lider olurken, Slovenya ikinci sırayı alarak adını finallere yazdırdı.

İki takım arasında eleme grubunda oynanan ilk maç 1-1 sonuçlanırken ikinci müsabakayı Danimarka 2-1 kazandı.

Slovenya ilk peşinde

Slovenya, hem Avrupa Şampiyonası tarihindeki hem de Danimarka'ya karşı ilk galibiyetini kovalayacak.

Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Slovenya, ilk tecrübesinde 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı ve grup aşamasını geçemedi. İki takım arasında oynanan 6 karşılaşmanın 5'ini Danimarka, birini ise Slovenya kazandı.

Danimarka, söz konusu maçlarda 14 gol atarken, rakibine sadece 3 gol fırsatı tanıdı.

Muhtemel ilk 11

Takımların yarınki müsabakaya şu 11'ler ile çıkması bekleniyor:

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Brekalo, Bijol, Janza, Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar, Sporar, Sesko

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Kristiansen, Hjulmand, Eriksen, Hojbjerg, Bah, Hojlund, Wind

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