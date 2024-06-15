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Son 9 günde gerçekleştirilen denetimlerde 467 bin 78 araca ve sürücüye işlem yapıldı

Son 9 günde gerçekleştirilen denetimlerde 467 bin 78 araca ve sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6-14 Haziran'da 2 milyon 675 bin 510 aracın denetlendiğini, toplam 467 bin 78 araca ve sürücüye işlem yapıldığını bildirdi. Trafik kurallarına uyulmasını, aşırı hız yapılmamasını ve emniyet kemerinin ihmal edilmemesini isteyen Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadesini kullandı.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Hızını düşür, yolun sonu bayram olsun." notuyla Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerince 6-14 Haziran'da gerçekleştirilen denetimlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 296 sürücüye işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hız ihlalinde bulunan 124 bin 184, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 26, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 746, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 76 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 359 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 467 bin 78 araca/sürücüye işlem yapıldı"

Trafik kurallarına uyulmasını, aşırı hız yapılmamasını ve emniyet kemerinin ihmal edilmemesini isteyen Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadesini kullandı.

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