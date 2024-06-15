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Ankara’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Ankara’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı yöne geçerek 3 araç ve 2 motosiklete çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.

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Ankara’nın Çubuk ilçesinde karşı yöne geçen otomobil, 3 araç ve 2 motosiklete çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, T.Ç. yönetimindeki 06 AG 8748 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüjü geçerek önce karşı yöndeki sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 JU 434 plakalı minibüse çarptı. Daha sonrada bir lokantanın önündeki park halindeki otomobiller ile motosikletlere çarparak durabildi.

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