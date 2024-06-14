Fransa milli takımında EURO 2024 öncesi salgın şoku

EURO 2024'ün başlamasına saatler kala, D Grubu'nda Polonya, Hollanda ve Avusturya ile mücadele edecek olan Fransa Millî Takımı, Kylian Mbappe, Kingsley Coman ve Ousmane Dembele'nin virüse yakalanmasıyla salgın kriziyle karşı karşıya kaldı.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda büyük gün geldi çattı... EURO 2024, bu akşam saat 22.00'de ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

17. kez düzenleniyor

Avrupa Futbol Şampiyonası, bu yaz 17. kez sahne alacak. Toplamda 24 takımın mücadele edeceği EURO 2024'te altı grup bulunuyor.

En çok zafere ulaşanlar

Avrupa Futbol Şampiyonası'nı en çok kazanan takımlar Almanya ve İspanya olarak ön plana çıkıyor. İki ülke, geçmişte düzenlenen toplam 16 turnuvada üçer kez zafere ulaştı.

En son İtalya kazandı

Avrupa Futbol Şampiyonası, son olarak 2020'de düzenlendi. A Millî Takım'ın katılamadığı turnuva, Avrupa genelinde farklı ülkelerde oynandı. EURO 2020'yi ,finalde İngiltere'yi normal süresi 1-1 biten maçın penaltı atışlarında 3-2 galip gelen İtalya kazandı.

Türkiye F Grubu'nda

EURO 2024'te mücadele edecek olan Türkiye A Millî Futbol Takımı, F Grubu'nda yer alıyor. Vincenzo Montella'nın öğrencileri grupta Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Fransa'da grip salgını şoku!

Turnuvanın başlamasına saatler kala Fransa Millî Takımı'nda büyük bir tedirginlik yaşanıyor. Horozlar'da grip virüsü futbolcular arasında yayılmış durumda.

Mbappe'ye de bulaştı

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe ile Kingsley Coman, takımın dün Batı Ren Vestfalya'nın Paderborn kentinde yaptığı antrenmana katılmadı. Bu problem, Didier Deschamps'ın takımının 17 Haziran'da Avusturya'ya karşı EURO 2024'te oynayacağı ilk maça kısa bir süre kala yaşandı.

Çarşamba günü başladı

Fransa, çarşamba günü antrenman sahasına geldiğinden beri birçok oyuncuda grip belirtileri görüldü. Raporlar virüsün ciddi boyutta olmadığını ancak Coman'ın perşembe günü odasına kapanmasına ve Deschamps'ın antrenmanlara ara vermesine neden olduğunu gösteriyor.

Dembele de yakalandı

Öte yandan takımın bir diğer anahtar oyuncusu Ousmane Dembele de gripten etkilendi. Ancak Paris Saint-Germain forveti durumu hakkında bilgi vererek hem taraftarları hem de takım arkadaşlarını rahatlattı.

'Birkaç gün içinde herkes iyi olacak'

Dembele gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi: "Geçen hafta grip oldum ve ilk grip olan bendim ama şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Takım da çok daha iyi. Birkaç gün içinde herkes iyi olacak."