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Bakan Ali Yerlikaya'dan Anıtkabir'e ziyaret

Bakan Ali Yerlikaya'dan Anıtkabir'e ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185'inci yılı dolayısıyla jandarma personeliyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185'inci yılında Anıtkabir'i ziyaret ederek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 185. yılında Anıtkabir’i ziyaret ederek Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktık. Gazi'nin ifade ettikleri gibi kahraman jandarmamız tevâzu, fedakârlık ve ferâgat örneği bir Kanun Ordusu'dur. Jandarmamız: değerlerin en üstünde tuttuğun Şualı Ayyıldızınla, sonsuz vatan sevginle ve eşsiz kahramanlığınla çok yaşa. Jandarma Teşkilatımızın 185. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun"

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