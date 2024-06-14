Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin ardından açıklama yaptı. "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor" diyen Şimşek, "Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır." dedi.

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Merkez Bankası Haziran ayı piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Son rakamlara göre; yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki ankette yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52'ye düştü. Dolar kuru beklentisi ise bu anket döneminde 37,75 TL'ye geriledi.

Merkez Bankası yıl sonu tahminini güncelledi: Enflasyon ve dolar beklentisi düştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin ardından sosyal medyadan "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor" dedi.

Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

"Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8’e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3’e geriledi. Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır."