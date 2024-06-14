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Ankara kulislerini sallayan Abdullah Gül iddiası! "Erdoğan sonrasına hazırlık"

Ankara kulislerini sallayan Abdullah Gül iddiası! "Erdoğan sonrasına hazırlık"

Siyasetin gündemine bomba gibi düşecek yeni bir iddia gündeme geldi. Üç partinin birleşip başına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geçeceği iddiası bir süredir konuşuluyordu. Gül'ün, "Erdoğan sonrası" döneme hazırlık yaptığı, ayrıca Erdoğan'a bizzat telefon açıp amacını açık açık belirttiği öne sürüldü. 'AK Parti' detayı iddiayı bambaşka bir boyuta taşıdı.

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Ankara kulisleri Abdullah Gül iddiasıyla hareketlendi. DEVA, Saadet ve Gelecek partilerinin tek çatı altında birleşmesi konuşulurken yeni partinin liderliğini Abdullah Gül'ün üstleneceği konuşuluyor. Dahası, Abdullah Gül'ün yeni parti hazırlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonda söylediği iddia edildi.

Erdoğan sonrasına hazırlık

Ekonomim'de yer verilen iddialara göre; Gül ve yakın çevresinin, Erdoğan sonrası döneme yönelik pozisyon aldığı, Gül’ün yeni parti ve siyasete olumlu baktığı hatta seçimde cumhurbaşkanı adayı olmak istediği ve bu düşüncesini de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştığı öne sürüldü.

AK Parti oylarına da talip

Meclis erken seçim kararı almazsa Anayasa gereği Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olamayacağı için Gül’ün AK parti oylarına da talip olacak şekilde aday olmak istediği belirtiliyor.

Hatta Gül’ün, AK Parti’nin de adayı olmak istediği, bunu da yakın çevresine söylediği öne sürülüyor.

AK Parti kaynakları ise söz konusu iddiaları ciddiye almadıklarını dile getirdiler. Kaynaklar, “Parti kurabilir ama AK Parti’nin adayı olamaz” yorumunda bulundular.

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