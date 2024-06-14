BIST 10.392
DOLAR 32,59
EURO 34,95
ALTIN 2.420,66
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri nedeniyle yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Abone ol

AKOM'dan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuzeyli yönlerden eserek saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşmasıyla, sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden azalacağı belirtildi.

Beraberinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağının duyurulduğu açıklamada, yağışlı havanın gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin, yarından itibaren tekrar güneşli yaz günlerinin yaşanmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yaz yağmurlarının, genelde 7 ila 15 dakikalık zaman diliminde fırtınayla birlikte şiddetli gök gürültülü sağanak şeklinde düştüğü için anında akışa geçtiği, yollarda göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde ise su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 13 il için sarı kodlu uyarı verdi İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
Foto Galeri Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 13 il için sarı kodlu uyarı verdi İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rezidansta korkunç son! Asansörde mahsur kaldı, tam kurtarılacakken...
Rezidansta korkunç son! Asansörde mahsur kaldı, tam kurtarılacakken...
Kendini 'yarı Türk' olarak tanıtan ünlü isim öldürüldü! Cinayetin sebebi telefon mesajları
Kendini 'yarı Türk' olarak tanıtan ünlü isim öldürüldü! Cinayetin sebebi telefon mesajları
69 kişinin öldüğü Hacı Ömer Apartmanı’nın iddianamesi hazır
69 kişinin öldüğü Hacı Ömer Apartmanı’nın iddianamesi hazır
19 ilde düzenlenen "Sibergöz-45" operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
19 ilde düzenlenen "Sibergöz-45" operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
İstanbul trafiğine bayram düzenlemesi! O araçlara kısıtlama geldi
İstanbul trafiğine bayram düzenlemesi! O araçlara kısıtlama geldi
Özgür Özel: Atatürk’ün emanetlerine sahip çıkacağız
Özgür Özel: Atatürk’ün emanetlerine sahip çıkacağız
Öğrenciler için büyük gül geldi çattı! Karne alacaklar
Öğrenciler için büyük gül geldi çattı! Karne alacaklar
Polat çifti davasında flaş gelişme! Tahliye edildiler
Polat çifti davasında flaş gelişme! Tahliye edildiler
Yerlikaya açık açık söyledi! O programlardan hoşlanmıyorum
Yerlikaya açık açık söyledi! O programlardan hoşlanmıyorum
Erdoğan 'aman ha' diye uyardı! Bahçeli'nin sözleri AK Parti'de gündem oldu!
Erdoğan 'aman ha' diye uyardı! Bahçeli'nin sözleri AK Parti'de gündem oldu!
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 12 yaralı
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 12 yaralı
Sağlık Bakanı Koca'dan Onaylı Randevu Sistemi paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan Onaylı Randevu Sistemi paylaşımı