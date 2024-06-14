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Polat çifti davasında flaş gelişme! Tahliye edildiler

Polat çifti davasında flaş gelişme! Tahliye edildiler

Örgüt kurma ve kara para aklama gibi suçlardan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da yargılandığı davada tahliye kararı geldi. Mahkemede Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

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Dilan Polat ile eşi Engin Polat davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Davayı uzun süredir yakından takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, e Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun tutuksuz yargılanmasına karar verildiğini duyurdu.

Tahliye edilecekler

Erdinç paylaşımında "Polatlar'ın aylık tutukluluk değerlendirmesi tamamlandı. 4 Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın tutukluluğuna devam kararı verdi. Aralarında Sıla Doğu ve Can Dogu’nun da bulunduğu tutukluların ise tutuksuz yargılanmasına hükümetti. Başka davadan tutukluluğu olmayan sanıklar cezaevinden tahliye edilecekler." ifadelerini kullandı.

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