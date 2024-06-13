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HSK yeni kararnameyi yayınladı: 4 bin 299 savcının görev yeri değişti

HSK yeni kararnameyi yayınladı: 4 bin 299 savcının görev yeri değişti

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), yayınladığı kararname ile 4 bin 299 hakim ve savcının görev yerlerinin değiştirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni görev yerlerine atananlara başarılar diledi.

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Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Kararnamesi yayınlandı.

4 bin 299 savcının görev yeri değişti

Kararnameye göre 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yerlerinde değişiklik yapıldı.

Bakan Tunç: Hayırlı olsun

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık.

Kararname, HSK internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacak.

Yeni görev yerlerine atanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum.

Kararname, hakim ve savcılarımız ile aileleri, yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olsun.

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