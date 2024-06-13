Biden: Yakın zamanda Gazze'de ateşkes beklemiyorum

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bini geçti. Savaşın devam ettiği bölgede Kurban Bayramı öncesi üzen bir açıklama geldi. ABD Başkanı Biden, yakın zamanda Gazze'de ateşkes beklemediğini söyledi.

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ABD Başkanı Joe Biden, "Yakında Gazze'de ateşkes beklemiyorum" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün İsrail'in Katar aracılığı ile Hamas'a sunduğu yeni üç aşamalı ateşkes teklifini dünyaya duyurmuştu. Biden'ın ısrarla İsrail'in teklifi olduğunu vurguladığı anlaşma Hamas tarafından ateşkese olumlu karşılanırken, Tel Aviv yönetimi anlaşmaya yanaşmadı."GAZZE'DE

YAKIN ZAMANDA ATEŞKES BEKLEMİYORUM"

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkese yönelik yeni açıklamada bulundu. İtalya’nın Pulya bölgesinde başlayan dünyanın sanayileşmiş 7 büyük ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi'nde konuşan Biden, "Yakın zamanda ateşkes beklemiyorum" dedi.

Zirvede Gazze'de ateşkesi görüştüğünü ve umudunu kaybetmediğini söyleyen Biden, anlaşma konusunda yöneltilen soruya "Hayır. Hamas harekete geçmeli." ifadelerini kullandı.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılar günden güne şiddetlenirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 232’ye yükseldi. İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki kanlı saldırıları 7 Ekim’den bu yana sürüyor. İsrail ordusunun sivillere yönelik yoğun saldırıları çoğu çocuk binlerce Filistinliyi katlediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 3 saldırıda 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 105 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) 251 gündür aralıksız sürdürdüğü saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 37 bin 232’ye, yaralı sayısının da 85 bin 37’ye yükseldiği ifade edildi.