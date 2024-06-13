Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı gerçekleşiyor

MKE, Bangladeş’e yönelik BORAN Obüsü teslimatına başladı. BORAN Obüsü’nün ihracatı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk olma özelliğine sahip. Konuya ilişkin MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk'te açıklama yaptı.

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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aktürk, yerli ve milli ve savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine devam edildiğini belirtti.

Tuğamiral Aktürk, bu kapsamda, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda inşa, donatım ve test faaliyetleri devam eden 6 denizaltının üçüncüsü olan TCG Muratreis'in, denizaltı inşa holünden yüzer havuza 7 Haziran'da çekildiğini bildirdi.

Bakanlığa bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketince (MKE A.Ş.) Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı olacak BORAN'ın, Karapınar Atış Alanı'nda yapılan sevkiyat öncesi test ve muayene işlemlerinin başarıyla tamamlandığını belirten Aktürk, "Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde üretilen 46 adet 'Vuran' aracı Gürcistan'a ihraç edilmiştir. Yine, Malezya ile ASFAT arasında 'A400M, S-70A, CN-235 ve C-130' uçaklarının teknik ve lojistik hizmetlerine ilişkin işbirliği çerçeve anlaşması imzalanmıştır" ifadelerini kullandı.

TARİHTE BİR İLK OLDU

105mm BORAN Havadan Taşınabilir Obüs’ün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslimatları devam ediyor. Son olarak EFES 2024 Tatbikatı sırasında da kullanılan BORAN Obüsü, MKE A.Ş. tarafından 2 farklı ülkeye de ihraç ediliyor. Bu kapsamda, 18 adet BORAN Obüsü siparişi veren Bangladeş, obüslerin kabul faaliyetlerini tamamladı.

Konuyla ilgili olarak MKE A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk Obüs ihracatı olarak bir Asya ülkesine teslim edilecek olan BORAN’ın, Karapınar Atış Alanında yapılan “Sevkiyat Öncesi Test ve Muayene İşlemleri” başarıyla tamamlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Şu ana kadar BORAN obüsüyle ilgili olarak 150’ye yakın sipariş olduğu değerlendiriliyor. 100’den fazla obüs, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilecek.

BORAN OBÜSÜ

105 mm Havadan Taşınabilir Obüs, BORAN, MKE A.Ş. tarafından; tugay hedefi üzerinde baskı kurmak, TSK’nın iç güvenlik operasyonları, hava operasyonları ve komando tugaylarına destek vermek için tasarlanmıştır.

BORAN, uzun menzilli mühimmatlar ile 17 kilometreden fazla menzile, 6 atım/dakika atım hızına ve 105 milimetrelik namluya sahiptir. 5 personel ile kullanılan obüs, 1 dakikadan az bir sürede atış pozisyonu alabilmektedir.

Atış kontrol sistemi ile birlikte toplam ağırlığı 1780 kilogram olan obüs, Sikorsky S-70 helikopterleri ve çeşitli hafif araçlarla taşınabilmektedir.

Obüs, 8 saat boyunca kesintisiz olarak her türlü atış görevini yerine getirebilmektedir. Atış Kontrol Sistemi, GPS ve panoramik dürbün gibi ekipmanlara sahiptir.

BORAN OBÜSÜ ÖZELLİKLERİ ŞU ŞEKİLDE:

• 105 mm/30 cal Silah Sistemi,

• Uzun Menzilli Mühimmat ile 17 km etkili menzil,

• 6400 milyeme atış yapabilme,

• 5 adet mürettebat ile kullanım,

• 6 atım/ dk hız,

• -32/+44 °C çevre koşullarında kesintisiz 8 saat çalışma,

• 1 dk’dan az bir sürede atışa hazır hale gelebilme,

• 3 dakika içerisinde operasyona hazır hale gelme

• Toplam ağırlık 1760 Kg (Atış Kontrol Sistemi dahil),

• Sikorsky S-70 ile harici yük, Chinook helikopterleri ile dahili yük ve çok çeşitli hafif araçlarla taşınabilme,

• Boran -3°, +70° yükseliş ve 8° sağ-sol yanca atış kabiliyeti,

• Atış Kontrol Sistemi , İlk Hız Ölçüm Radarı, ANS, Atış Kontrol Bilgisayarı, Nişancı Görüntüleme Ünitesi, Panoramik Top Dürbünü, Batarya Alt Sistemleri bulunmaktadır.