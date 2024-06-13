BIST 10.403
DOLAR 32,34
EURO 35,04
ALTIN 2.401,76
HABER /  GÜNCEL

MSB paylaştı: İşte Atatürk'ün imzaları

MSB paylaştı: İşte Atatürk'ün imzaları

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Harf İnkılabı ve Soyadı Kanunu'ndan sonra ve öncesinde kullandığı orijinal imzalarını paylaştı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün imzalarına ilişkin dikkat çekici açıklamalar yapıldı.

Bakanlık yetkililerince yapılan açıklamada, Atatürk'ün imzalarının dolaşımdakilerden farklı olduğu, orijinal imzaların ise resmi belgelerde yer aldığı anlatıldı.

Yetkililer, basın mensuplarına Atatürk'ün 6 farklı orijinal imzasını içeren fotoğrafları da sundu. Bu fotoğraflar, Atatürk'ün yaşamının farklı dönemlerinde ve çeşitli önemli olaylardan sonra kullandığı imzaları içeriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye ile İspanya arasında 11 anlaşma imzalandı
Türkiye ile İspanya arasında 11 anlaşma imzalandı
ABD Temsilciler Meclisi, Çin'i kızdıracak yasa tasarısını onayladı
ABD Temsilciler Meclisi, Çin'i kızdıracak yasa tasarısını onayladı
Çanakkale'de orman yangını çıktı!
Çanakkale'de orman yangını çıktı!
Çaykur Rizespor, Yunan futbolcu Giannis Papanikolaou'yu transfer etti
Çaykur Rizespor, Yunan futbolcu Giannis Papanikolaou'yu transfer etti
Assan Panel'den Taşyünü Solar Kepli Panel
Assan Panel'den Taşyünü Solar Kepli Panel
Apple, çalışanlarının bağışlarını İsrail ordusuna göndermekle suçlandı
Apple, çalışanlarının bağışlarını İsrail ordusuna göndermekle suçlandı
Gazze’de can kaybı 37 bin 232’ye yükseldi
Gazze’de can kaybı 37 bin 232’ye yükseldi
Bir ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Bir ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı
Yapı Kredi "Dijital Kanalları Communicator Awards"ta 5 ödül birden aldı
Yapı Kredi "Dijital Kanalları Communicator Awards"ta 5 ödül birden aldı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den eğitim öğretim yılı sonu mesajı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den eğitim öğretim yılı sonu mesajı
Malatya'da deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Malatya'da deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu