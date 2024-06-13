MSB paylaştı: İşte Atatürk'ün imzaları

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Harf İnkılabı ve Soyadı Kanunu'ndan sonra ve öncesinde kullandığı orijinal imzalarını paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün imzalarına ilişkin dikkat çekici açıklamalar yapıldı.

Bakanlık yetkililerince yapılan açıklamada, Atatürk'ün imzalarının dolaşımdakilerden farklı olduğu, orijinal imzaların ise resmi belgelerde yer aldığı anlatıldı.

Yetkililer, basın mensuplarına Atatürk'ün 6 farklı orijinal imzasını içeren fotoğrafları da sundu. Bu fotoğraflar, Atatürk'ün yaşamının farklı dönemlerinde ve çeşitli önemli olaylardan sonra kullandığı imzaları içeriyor.