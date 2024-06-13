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Yapı Kredi "Dijital Kanalları Communicator Awards"ta 5 ödül birden aldı

Yapı Kredi "Dijital Kanalları Communicator Awards"ta 5 ödül birden aldı

Yapı Kredi, dünya genelinde farklı ölçeklerde şirketlerin değerlendirildiği uluslararası ödül programı The Communicator Awards tarafından 5 ödüle birden layık görüldü.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Mobil, "En İyi Kullanıcı Arayüzü", "Entegre Mobil Deneyimi" ve "Deneysel & İnovatif" kategorilerinde "Üstünlük" ödülü kazanırken, "Finans" kategorisinde "Mükemmellik" ödülünün sahibi oldu. Yapı Kredi'nin İnternet Şubesi "yapikredi.com.tr" ise "En İyi Kullanıcı Deneyimi" kategorisinde "Üstünlük" ödülünü alarak toplamda 5 ödül ile Communicator Awards'dan ödül alan tek Türk bankası oldu.

"Önümüzdeki günlerde de bir adım önde olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Yapı Kredi Mobil başta olmak üzere dijital kanallara her sene daha fazla yatırım yaptıklarını belirtti.

Bankacılığın ötesine geçen çözümlerinin, yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da dikkati çektiğini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak teknoloji ve yeniliği, müşterilerimizin bankacılık hizmetlerine erişimlerini ve hayatlarını kolaylaştıracak şekilde çalışmalarımıza entegre ediyoruz. İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla müşterilerimizin hayatına her alanda değer katıyoruz. Süper uygulamaya dönüştürdüğümüz Yapı Kredi Mobil ile finansal hizmetlerin yanında, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu birçok banka dışı hizmete müşterilerimizin tek bir çatı altında erişebilmesini sağlıyoruz. Uluslararası organizasyonlarda Türk bankacılık sektörünü temsil etmek ve başarılarımızın karşılığını görmek bizlere hem gurur veriyor hem de daha iyilerini başarmamız adına bizi yüreklendiriyor."

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