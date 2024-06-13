CHP lideri Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye "ittifak" yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulunarak, "İttifakından memnun değilse gelsin bizim Türkiye İttifakı’na katılsın." dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı’na katıldı. Özel programın ardından basına açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin dünkü "ittifak" açıklamalarına yanıt verdi.

Özgür Özel, Bahçeli için, "İttifakından memnun değilse gelsin bizim Türkiye İttifakı’na katılsın." dedi. Normalleşme tartışmaları çerçevesinde Cumhur İttifakı ve MHP'nin açıklamalarına değinen Özel, kimse ile tartışma halinde olmadıklarını söyledi. Özel, "Kimse bize ittifak önermesin. Kimse ile bir tartışmamız bir gerginliğimiz yok." dedi.