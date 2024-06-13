MHP'li Semih Yalçın'dan CHP Sözcüsü Yücel'e: Sahte kabadayı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sinan Ateş cinayeti davasıyla ilgili bazı gazeteci ve televizyonları eleştirdiği açıklamasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'i yaylım ateşine tuttu.

Abone ol

Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP'ye itibar suikastı düzenlendiğini savunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün sert açıklama yaptı.

Bazı gazeteciler ve kurumların ismini veren Yalçın, cinayetin MHP'ye yıkılmaya çalışıldığını söyledi.

Yalçın'ın açıklamasına tepki gösteren CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Yalçın'a tepki göstererek, "Halk TV, TV 100, Sözcü TV gibi kurumların ve onurlu, şerefli ve haysiyetli bir şekilde mesleklerini icra eden gazetecilerin isimlerini vererek, basın mensuplarını ve medya organlarını hedef göstermekten artık vazgeçin. Açıklamada isimleri geçen gazetecilerin saçlarının teline dahi zarar gelirse bunu Semih Yalçın’dan biliriz" dedi.

Yücel, açıklamasında "MHP bu konuda bir açıklama yapmaz ise, Semih Yalçın’ın açıklamasını MHP’nin açıklaması olarak kabul ederiz" diyen Yücel, "Semih Yalçın’a göre muhalif herkes vicdansız, ahlakı kanayacak kadar ahlaksız, herkes PKK’lı, herkes terörist, en iyi ihtimalle de müptezel! Edip Semih Yalçın’ın Türk basını üzerindeki linç politikası ve baskıları artık kabak tadı vermeye başladı" ifadelerine yer verdi.

"CHP'nin ve sahte kabadayı kılıklı sözcüsünün tatlı canını yaktık galiba"

Yücel'in sert sözlerine yanıt Yalçın'dan yanıt gecikmedi. Yalçın, X platformunda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CHP'nin sahte kabadayıları... Şimdiye kadarki açıklamalarımıza sessiz kalmayı tercih eden CHP sözcülerinin, bu defa ismimizi de zikrederek tafsilatlı cevap vermeye kalkması, onları cürmümeşhut hâlinde yakaladığımızın delili, suçluluk psikolojilerinin izharıdır. Gerçekler acıdır ve acıtır. CHP'nin ve sahte kabadayı kılıklı sözcüsünün tatlı canını yaktık galiba. CHP'nin yalancı ve mürai yüzünü millete anlatmaya ısrarla devam edeceğiz. CHP'nin yandaş basınla birlikte oynadığı sahte barış havariliği ve yumuşama tiyatrosunu ifşa etmeyi sürdüreceğiz. Son olarak şunu soralım: Madem milliyetçisiniz, etnik ırkçılık ve Marksizm'in kucağındaki bölücü Dem Parti ile, yani terör örgütü PKK'nın siyasi acentesi ile ne demeye iş tutuyorsunuz? PKK'lıların kanlı eylemlerini hatırlayınca hiç yüreğiniz sızlamıyor mu? Şunu millete bir anlatın, biz de öğrenelim."